Madonna ancora sui social: con un balletto omaggia i 40 anni di Lucky Star

Continua la strada verso il recupero, Madonna è apparsa di nuovo sui social ballando. L'occasione? Festeggiare i 40 anni di “Like a Virgin” (1984), singolo e album omonimo. Inequivocabile il messaggio a corredo delle immagini: “Poter muovere il mio corpo e ballare solo un po' mi fa sentire la stella più fortunata del mondo! Grazie a tutti i miei fan e amici e buon 40° compleanno al mio primo album”. Dopo il ricovero in terapia intensiva per un'infezione batterica, la rockstar era già riapparsa rassicurante. “Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour”, dichiarò qualche giorno prima della tournée negli Usa che sarebbe dovuta partire lo scorso 15 luglio. In particolare la valanga di commenti in risposta al balletto, omaggio a “Like a Virgin”, è un'altra grande prova di affetto nei suoi confronti.