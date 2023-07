Mafia, vasta operazione dei Carabinieri in Puglia, numerosi arresti

Dalle prime ore di questa mattina, in vari comuni della provincia di Brindisi e nei capoluoghi di Lecce, Taranto, Foggia, Trani è in corso una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e Fasano, in esecuzione di 22 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio ed autoriciclaggio, tutti aggravati dal metodo mafioso, produzione, coltivazione, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.