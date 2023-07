Mafie, Schlein: “L’impegno delle istituzioni sia massimo per sradicarle”

"Siamo qui non solo per ricordare ma per trarre dalla memoria e dall'impegno di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta un esempio per un impegno costante e quotidiano nello sradicare le mafie e tutte le infiltrazioni che tentano nella società, nell'economia e nella politica. Questo richieste a tutte le istituzioni a ogni livello il massimo impegno, ma richiede anche una risposta civile" ha affermato la leader del Pd Elly Schlein, in via D'Amelio, a Palermo, per il 31esimo anniversario della strage che coinvolse Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta.

La segretaria dem ha poi aggiunto: "Mi hanno colpito le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato come Paolo Borsellino e gli altri servitori dello Stato abbiano dimostrato che la mafia può essere sconfitta, e mi hanno colpito anche le frasi del capo dello Stato sul contrasto alle zone grigie di complicità con la mafia".