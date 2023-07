Maltempo a Sesto San Giovanni: temporale e chicchi di grandine

La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di venerdì, l'allerta arancione per rischio temporali in gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, su parte dell’Emilia Romagna e nelle restanti zone della Lombardia. Nelle immagini, il temporale con grandine in corso che si sta abbattendo su Sesto San Giovanni (MI).