Tromba d'aria e grandine nel Ravennate, alberi cadono su un asilo

Una tromba d'aria e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto nel comune di Ravenna. E' stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico. La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore. Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altri alberi sono caduti sul nido d'infanzia "Il grillo parlante" di Savarna e avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello.