Manuela Moreno, la “proposta di matrimonio” davanti a 50 persone: l'anello, il bacio, la commozione

Manuela Moreno si sposa? “Ma no, è una dichiarazione di fidanzamento fatta in Puglia. Una scena bellissima”, ha dichiarato la protagonista che ha voluto condividere “il momento magico” sui social. La proposta d'amore di Giacomo Maiolini in ginocchio davanti alla Moreno è avvenuta alla presenza di 50 ospiti.

L'orchestrina suona, in tanti documentano la circostanza, l'imprenditore dichiara il proprio amore alla conduttrice. La giornalista si commuove e scherza: “L'unica volta che non ha urlato”. L'anello messo al dito, i due si baciano e si abbracciano mentre l'emozione raggiunge i presenti. Si tratta di matrimonio o di fidanzamento? Maiolini ha le idee chiare: “L'anello? È un diamante, particolare, incastonato. Il matrimonio? Certo che sì, Manuela è la donna della mia vita”.