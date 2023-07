Marina Usa: "Sventato il sequestro di due petroliere da parte di Teheran"

Gli Stati Uniti hanno riferito di essere intervenuti in due occasioni per evitare che l'Iran sequestrasse due petroliere vicino allo Stretto di Hormuz, tra il golfo di Oman e il golfo Persico. Gli incidenti si sono verificati nelle prime ore di mercoledì.

"La marina iraniana ha tentato di sequestrare due petroliere che transitavano legalmente in acque internazionali. La marina Usa ha risposto immediatamente impedendo i sequestri", ha affermato Tim Hawkins, portavoce della Quinta Flotta, citato dall'Associated Press.

La marina iraniana, si legge in una nota del Comando Centrale Usa, ha prima cercato di sequestrare la TRF Moss battente bandiera delle Isole Marshall e tre ore dopo la Richmond Voyager battente bandiera delle Bahamas. In entrambi i casi, fa sapere il Pentagono, è intervenuto il cacciatorpediniere americano USS McFaul impedendo l'operazione e consentendo alle due navi di proseguire la loro navigazione.

Nel tentativo di sequestro la marina di Teheran avrebbe aperto il fuoco contro una delle navi. Secondo Hawkins, gli spari diretti contro la seconda nave non hanno causato vittime o danni gravi, mentre dalla Repubblica islamica non sono arrivati commenti in merito.