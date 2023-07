Il crollo del ghiacciaio, le vittime, i soccorsi. Il documentario dellaTgr

“Si è staccato un pezzo di ghiacciaio gigantesco e ha travolto non so quante persone” Così un messaggio vocale di Carlo Budel (rifugio Capanna Punta Penia) annunciava la tragedia peggiore di sempre sulle Dolomiti.

Erano le 13 e 43 del 3 luglio 2022 – una torrida domenica d’estate – quando sotto la valanga di ghiaccio della Marmolada morirono 11 persone e altre 9 rimasero ferite. La tragedia peggiore di sempre sulle Dolomiti, figlia del cambiamento climatico ma imprevedibile secondo il gip del Tribunale di Trento che ha archiviato l’inchiesta.

In occasione del primo anniversario della tragedia, la Tgr Rai di Trento ha prodotto “3 luglio 2022 – Marmolada”, un documentario realizzato dal giornalista Andrea Selva che ricostruisce la tragedia con immagini e testimonianze esclusive per interrogarsi sul futuro della montagna nell’epoca del riscaldamento climatico. Perché il cambiamento del clima sta cambiando anche il modo di andare in montagna.

3 luglio 2022 – Marmolada è il ricordo delle 11 vittime, ma anche il racconto di un ghiacciaio morente crollato proprio nel momento peggiore, quando varie cordate di alpinisti stavano rientrando dalla vetta più alta delle Dolomiti e sono state travolte da una massa di ghiaccio di 64 mila metri cubi (pari a tre enormi palazzi) scesa a una velocità di circa 80 chilometri all’ora sul percorso della “via normale” che porta a Punta Penia.

“Uno scenario inimmaginabile” (Piergiorgio Vidi, soccorso alpino del Trentino)

“Ci chiedevano di portare badili e picconi per scavare, scavare, scavare...” (Mattia Frisinghelli, nucleo elicotteri provincia autonoma di Trento)

“Si sentivano urla e grida di aiuto, panico più totale” (Luca Toldo, rifugio Ghiacciaio Marmolada)

“Un ghiacciaio privo di qualsiasi segno premonitore” (Luca Mercalli, climatologo)

“La montagna chiusa dà una grandissima tristezza” (Aurelio Soraruf, rifugio Capanna Punta Penia)

Il documentario in onda il 3 luglio 2023 su RAI3 alle 15.05