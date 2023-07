Meloni interviene in spagnolo all'evento di Vox: “In Europa è arrivato il tempo dei patrioti”

“Grazie per l'invito, mi spiace non essere lì di persona ma sono molto contenta di poter contribuire alla campagna elettorale di Vox e dimostrare ancora una volta la grande amicizia che unisce i patrioti italiani e quelli spagnoli di Vox, che uniti sono parte fondamentale della famiglia conservatrice”, ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento video a un appuntamento elettorale del partito spagnolo Vox a Valencia. Meloni si è congratulata per “gli eccellenti” risultati del partito alle ultime elezioni regionali e comunali in Spagna, per la crescita dei voti e “soprattutto perché hanno reso possibile la sua presenza in vari governi regionali”.

“Spero che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo, è arrivato il tempo dei patrioti. In Italia, in Repubblica ceca, abbiamo fatto capire che siamo in grado di governare e ora la vostra vittoria può dare impulso a tutta l'Europa”, ha continuato Meloni. “Sono molto contenta di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale e ribadire il grande legame che unisce Fdi e Vox”, ha aggiunto.

Le elezioni generali si terranno in Spagna il 23 luglio.