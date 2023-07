Meloni sofferente chiede quanto manca. Ai giornalisti: “È per le scarpe, non mi sono stufata di voi”

“È per le scarpe, chiedo scusa, non mi sono stufata di voi”, dice Giorgia Meloni ai giornalisti al termine della conferenza stampa a Vilnius nell'ambito del vertice Nato. Poco prima la premier italiana si era rivolta al suo staff manifestando una certa sofferenza: “Quanto manca?”. Qualcuno le risponde: “Abbiamo chiuso”. E prima di rispondere a un'altra domanda, ride, e precisa ai giornalisti in sala: “È per le scarpe, non mi sono stufata di voi”.