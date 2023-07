Meta Threads, il nuovo social che sfida Twitter

Si chiama Threads ed è l’applicazione sviluppata dalla holding Meta, già proprietaria di WhatsApp, Facebook e Instagram, per fare concorrenza a Twitter, comparsa sui servizi di Apple e Google, ma il download non può essere ancora effettuato. Sarà disponibile da giovedì 6 luglio negli Stati Uniti (mentre da noi arriverà venerdì 7 luglio). Ed è un'app studiata nel dettaglio per far quello che fa oggi Twitter: consentire un flusso costante di post per lo più testuali. Una sorta di clone di Twitter.

Sarà possibile accedere a Threads usando lo stesso nome scelto su Instagram.

Ciò che è sembrato evidente, in questi giorni, è l'assenza di una vera alternativa a Twitter. Adesso le carte in tavola potrebbero cambiare rapidamente, perché a lanciare Threads non è la classica start up vogliosa di scalare il mercato dei social, ma Meta, l'azienda di social network più grande al mondo. La sfida è appena stata lanciata.

“Condividi idee e trend con un testo” è la descrizione del social che si legge sull’App store. Negli ultimi mesi, Elon Musk infatti, ha apportato un numero crescente di modifiche all’uccellino blu, molte di queste piuttosto sgradite agli utenti, che già da tempo hanno iniziato a migrare verso concorrenti come Bluesky, Hive e Mastodon. Piattaforme intorno alle quali non gravitano le masse che negli anni si sono raccolte intorno allo stesso Twitter e ai social network di Meta. Potrebbe essere questo il valore aggiunto di Threads rispetto agli altri competitor.