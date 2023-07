Meloni intervistata da Fox news: "Non possiamo permettere che la mafia decida chi viene in Italia"

Al termine della missione a Washington la premier Meloni in un'intervista a Fox News tocca i dossier principali affrontati con Joe Biden. Dai temi economici, con l'inflazione e il rincaro delle materie prime fino al piano Mattei per l'Africa che la presidente del Consiglio ha rilanciato in varie sedi internazionali. “Mi hanno descritta come un mostro, rispondo con i risultati. L’Italia cresce più di altri Paesi UE, le cose vanno bene”.

Meloni rivendica di aver smontato la narrazione sul governo da parte delle opposizioni: “Faccio quello che è giusto per la mia nazione”.

Le prossime europee, secondo Giorgia Meloni, segneranno la vittoria della destra. I cittadini sono stanchi delle utopie della sinistra, afferma la presidente del consiglio in questa intervista di cui ascoltiamo un passaggio sul tema dei migranti: "I flussi migratori non sono qualcosa che si può affrontare solo sul fronte della sicurezza. Dobbiamo combattere i trafficanti. Quello che fanno i trafficanti è incredibile: queste organizzazioni stanno diventando sempre più potenti, usano il loro denaro e il loro potere anche contro lo Stato, ma noi non possiamo lasciare che sia la mafia a decidere chi viene nei nostri Paesi".