Milano, le prime immagini del crollo della palazzina di 3 piani. Era in fase di ristrutturazione

“L'abbiamo vista crollare dal balcone. Nei 15 minuti precedenti c'erano stati dei distacchi e dei rumori. Poi si è sgretolata” racconta Marco mentre la moglie Silvia aggiunge “Implosa”. Sono le testimonianze dei vicini che hanno assistito al crollo della palazzina di tre piani in via Sciesa, zona Porta Romana (Milano). I lavori per un “rinforzo statico” erano iniziati da un paio di settimane. Per questo lo stabile risultava disabitato. Ancora incerte le cause del cedimento, tra le ipotesi più accreditate c'è la fuga di gas. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l'area.