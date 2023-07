Ministra spagnola arriva al vertice Ue sull'ambiente in bici ma fa solo gli ultimi 200 metri

La ministra della transizione ecologica e della sfida demografica del Regno di Spagna, Teresa Ribera, arriva in bici al Vertice dei ministri Ue dell'ambiente a Valladolid ma nel video si vedono bene le auto di scorta che la precedono e la seguono. La ministra ed il suo staff le hanno usate per percorrere i 200 chilometri che separano Madrid da Valladolid e poi sarebbero saliti in sella per gli ultimi 200 metri. Il video diventa virale con molte critiche e molta ironia sul gesto ecologista sfumato. Il prossimo 25 luglio la Spagna andrà al voto e questo video rischia di diventare un autogol per i socialisti del Psoe (Partito Socialista Operaio Spagnolo) che si dovranno confrontare con il Partido Popular ed i sovranisti di Vox.