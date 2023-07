Mondiali di nuoto, bronzo storico di Pellacani e Bertocchi: ecco il video del tuffo in sincro

Bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto in Giappone nei tuffi dal trampolino nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e incassano un terzo posto storico per i tuffi azzurri al femminile. Un podio arrivato a sorpresa. Ci sono solo due precedenti di azzurre medagliate nel sincro ai Mondiali, l'ultima volta dieci anni fa (20 luglio 2013) a Barcellona con l'argento di Tania Cagnotto e Francesca Dallapé. L'oro è andato alla coppia cinese, mentre l'argento alla Gran Bretagna.