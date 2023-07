L'errore di Bertocchi dal trampolino: perde l'equilibrio nel rimbalzo e si lascia cadere in acqua

È costato caro l'errore commesso durante la finale dei tuffi da un metro: Elena Bertocchi, impegnata ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone, ha incassato zero punti dalla giuria, per aver sbagliato il tuffo, concludendo così la competizione all'ultimo posto. Avrebbe dovuto eseguire il “salto mortale e mezzo rovesciato carpiato”, ma l'atleta è scivolata perdendo l'equilibrio. Poi non avendo più alternative si è lasciata cadere in acqua. “Ho perso l'appoggio e sono caduta”, ha commentato Bertocchi. Sbagliare ci sta e ora la tuffatrice 28enne di Milano è già pronta per la nuova gara: si è qualificata per la finale dal sincro tre metri insieme a Chiara Pellacani.