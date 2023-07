Paltrinieri: “Sono molto contento”. Acerenza: “Quando scendiamo in acqua siamo 2 guerrieri”

Un argento e un bronzo, è questo il bottino azzurro nella 5 chilometri ai Mondiali di Nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Nelle acque della Momochi beach, Gregorio Paltrinieri ha conquistato il secondo posto davanti a Domenico Acerenza, bronzo, e ditro il tedesco Florian Wellbrock che bissa il successo della 10 km. Il tedesco olimpionico campione in carica parte e arriva in

testa dopo tre giri del circuito in 53'58"0. Intorno ai 2.5 km, tutti gli avversari cedono, eccetto gli azzurri che fino alla fine restano incollati al podio. Gregori Paltrinieri tocca in 54'02"5, Domenico Acerenza in 54'04"2. L'altro tedesco Oliver Klemet, bronzo

nella 10 chilometri, è quarto a quasi un minuto, 54'57"2. Intervistati a caldo i due si sono mostrati contenti dopo la delusione nella 10 Km. Paltrinieri ci ha tenuto a precisare di aver conquistato il secondo posto con “poca forza in più. Sono molto contento - aggiunge - abbiamo fatto bene tutti e due”. Anche Acerenza loda la sua impresa e quella del compagno: “Quando scendiamo in acqua siamo 2 guerrieri. Avevamo il coltello tra i denti. Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare”.