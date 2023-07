L'ucraina vince e brandisce la sciabola quando la russa cerca di stringerle la mano: squalificata

È stato un gesto antisportivo, non in linea con il regolamento. È quanto stabilito dalla direzione del torneo, guidata dal tedesco Dieter Lammer, in risposta alla reazione della sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, che, dopo la vittoria, si è rifiutata di stringere la mano alla rivale russa Anna Smirnova: tra l'altro in gara sotto bandiera neutrale. Decisione che ha sorpreso Kharlan, già pronta a sfidare la bulgara Yoana Ilieva. Un sogno infranto, dunque, iniziato male e finito peggio. Fino all'ultimo, infatti, era incerta la sua partecipazione. Aveva raccontato ai giornalisti di aver “dormito 3 ore”, in attesa di conferme, per poi definire i Mondiali di scherma a Milano la sua “guerra personale”. Forse troppo. Il rifiuto è costato caro. La russa è rimasta per ben 45 minuti seduta in pedana per vedere rispettato il regolamento. Protesta accolta con la conseguente esclusione di Kharlan dal torneo. L'ucraina in lacrime si scaglia contro la Federazione, ma oramai “frittata fatta”.



“C'è rammarico, speravo ci fosse l'occasione di un incontro sportivo. Purtroppo alla fine l'atleta ucraina ha rifiutato la mano e ha mostrato la sciabola. Questa cosa succede normalmente, ma di fronte al reclamo russo che ha invocato il rispetto del regolamento che prevede la stretta di mano, la direzione del torneo non ha potuto fare altro che constatare la fondatezza e prendere il provvedimento conseguente” ha spiegato il presidente della Federscherma Paolo Azzi. “Probabilmente qualcuno non ha informato l'atleta nel modo corretto”, ha aggiunto. “L'unica cosa che posso dire è che la Federazione ha comunque operato nel giusto, adottando le regole del Cio. Non a caso tutti i migliori atleti della nazionale russa sono estati esclusi perché militari e quindi non neutrali”, ha concluso.