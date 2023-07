Mondiali di scherma, fioretto femminile: nel derby azzurro Volpi oro, Errigo argento

Ansa 26-07-2023 19:48 [ Sport ] ++ Mondiali scherma: Alice Volpi oro nel fioretto ++ Ha battuto in finale l'altra azzurra Errigo (ANSA) - MILANO, 26 LUG - Dopo l'argento e il bronzo diAlberta Santuccio e Mara Navarria, è ancora grande Italia aiMondiali di scherma di Milano. Nel fioretto femminile, AliceVolpi conquista il suo secondo oro iridato individuale incarriera dopo Wuxi 2018. Battuta in finale una comunquestraordinaria Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo lamaternità, con il punteggio di 15-10. Errigo in semifinale avevasconfitto Favaretto (medaglia di bronzo al pari dell'americanaKiefer). (ANSA).2023-07-26 19:47BYAS-PGR