Morto monsignor Bettazzi, ultimo vescovo del Concilio Vaticano II e ausiliare a Bologna

Luigi Bettazzi è morto alle 4 del mattino di stamane. Aveva 99 anni. Lo si ricorda per essere stato l'ultimo testimone vivente del Concilio Vaticano II, a cui ha partecipato in tre sessioni differenti. “Il sorriso, la gentilezza, la fermezza, l'ironia, la capacità di leggere la storia e di portare il messaggio di pace sono stati i suoi tratti essenziali” ha commentato il cardinale di Bologna, e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, aggiungendo: “Quegli stessi tratti che ci lascia come eredità preziosa per camminare al fianco degli uomini e delle donne del nostro tempo”.

“Mi addolora la notizia della scomparsa di Monsignor Bettazzi, che ho frequentato e stimato fin dai suoi anni bolognesi e dal quale abbiamo in tantissimi, credenti e non credenti, ricevuto tanto. Con la sua scomparsa viene meno una voce profetica che ha accompagnato la vita religiosa e civile in anni straordinari per la ricchezza e la vivacità del confronto e del dialogo in Italia, in Europa e in tanta parte del mondo”. Lo dice l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

La vita

Monsignor Bettazzi era nato a Treviso il 26 novembre del 1923. Dal Veneto, in gioventù, si era trasferito a Bologna, città di provenienza della madre, dove è stato ordinato sacerdote nel 1946. Nel 1963 è stato nominato vescovo titolare di Tagaste e vescovo ausiliare di Bologna. Ha partecipato a tre sessioni del Concilio Vaticano II al termine del quale è stato ordinato vescovo di Ivrea, diocesi che ha amministrato fino al 1999. Si è poi trasferito nel castello vescovile di Albiano (Torino), dove risiedeva. L’ultima sua uscita risaliva alla fine del giugno scorso. Le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare nei giorni successivi.

Le opere

Monsignor Bettazzi era l’ultimo vescovo tra i partecipanti al Concilio Vaticano II, molto amato ed apprezzato non solo per la sua attività pastorale, ma anche per le sue riflessioni su lavoro, politica e pace. Nel 1968 venne nominato presidente nazionale di Pax Christi, per diventarne poi nel 1978 presidente internazionale, fino ad arrivare nel 1985 a vincere il premio internazionale dell'Unesco per l'Educazione alla pace. Fu autore di numerosi libri e opere di saggistica.