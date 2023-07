Affonda un traghetto in Indonesia: almeno 15 i morti

Almeno 15 persone sono morte e altre 19 risultano disperse dopo che un traghetto è affondato al largo della costa dell'isola indonesiana di Sulawesi, hanno reso noto i soccorritori. La barca è affondata con 40 persone a bordo poco dopo la mezzanotte ora locale. In sei sono stati soccorsi e portati in ospedale, mentre sono in corso d'accertamento le cause del naufragio.

Gli incidenti marittimi sono frequenti in Indonesia, arcipelago del sudest asiatico composto da circa 17.000 isole dove i residenti utilizzano traghetti e piccole imbarcazioni per spostarsi nonostante gli standard di sicurezza insufficienti. Nel 2018 più di 150 persone sono annegate nel naufragio di un traghetto che navigava su uno dei laghi più profondi del mondo, a Sumatra.