Nel tunnel della morte, tra fango e acqua: il lavoro incessante in cerca di corpi

Le precipitazioni torrenziali hanno lasciato una scia di distruzione e provocato la morte di 49 persone. Il bilancio si aggrava con il passare delle ore e in particolare resta critica la situazione nella città di Cheongju, dove la rottura degli argini di un fiume locale ha allagato il sottopassaggio prendendo alla sprovvista le vittime. Una tragedia in un tunnel dove i corpi vengono recuperati a fatica, in mezzo all'acqua e al fango. Sono almeno 13 le vittime, di cui sei, compreso l'autista, sono state ritrovate a bordo dell'autobus. È uno dei 16 veicoli sorpresi dall'inondazione.