Foreste canadesi in fiamme, centinaia di incendi fuori controllo. Muore giovane donna pompiere

Una donna vigile del fuoco è morta in Canada mentre partecipava alle attività di estinzione di uno dei 923 incendi boschivi attivi nel paese. Lo riferiscono le autorità canadesi. Sebbene le non abbiano identificato la deceduta nè abbiano indicato le circostanze della sua morte, il sindacato dei vigili del fuoco della Columbia Britannica, nell'ovest del Paese, ha indicato che si tratta di una giovane donna che ha partecipato all'estinzione di un incendio nei pressi della cittadina da Revelstoke, a circa 500 chilometri a nord-est di Vancouver.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha pianto la morte della giovane donna in un messaggio su Twitter. "Non dobbiamo mai dimenticare i rischi che questi eroi corrono ogni volta che corrono in pericolo. Ai vigili del fuoco della Columbia Britannica e di tutto il paese che lo fanno per tenerci al sicuro: grazie", ha detto. Per Trudeau la situazione nel Paese rimane "incredibilmente disastrosa". I dati ufficiali rilasciati questo venerdì indicano che ci sono 923 incendi boschivi attivi in Canada, 15 in più rispetto a ieri, di cui circa 570 fuori controllo. Quest'anno le fiamme hanno già bruciato la cifra record di 97.000 chilometri quadrati di foresta, un'area più grande dell'Ungheria o del Portogallo.