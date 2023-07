Nel video un drone è usato per distruggere le mine anticarro

Secondo il Center for Strategic and International Studies di Washington lo sminamento delle zone ucraine anche dopo la fine del conflitto è un tema non abbastanza affrontato. Secondo una recente valutazione del primo ministro ucraino, infatti, 174.000 chilometri quadrati, ovvero quasi il 40% del territorio ucraino, contengono mine e munizioni inesplose. Le vite dipendono letteralmente dal rendere sicuro il terreno in Ucraina.