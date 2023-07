Noury, portavoce Amnesty Italia: “Se ieri era un giorno catastrofico oggi è un giorno di felicità"

Non nasconde la sua gioia il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury: "'Eravamo arrivati oggi in piazza della Rotonda a Roma con un forte senso di angoscia, che adesso si sta trasformando in grande emozione. È importante che questo provvedimento di grazia sia arrivato. Non cancella una condanna ingiustificata nei confronti di Patrick Zaki, ma lo rende libero e speriamo che a questa decisione si accompagni l'abolizione del divieto di viaggio. I tre anni e mezzo che Patrick ha perso in questo incubo giudiziario non glieli restituirà nessuno, però, di fronte alla prospettiva che avevamo poche ore fa di vederlo in carcere per altri 14 mesi, questo è un cambiamento importante".

"Auspichiamo che, anche se non conosciamo i dettagli del provvedimento, ci sia la possibilità per Patrick di recuperare la piena libertà e tornare a Bologna. Inoltre - prosegue Noury -, è importante ricordare che ci sono molte persone assolte che non possono lasciare l'Egitto, quindi speriamo che questo provvedimento possa essere esteso anche a loro".

"Ringraziamo la società civile che ha dimostrato un grande sostegno a Patrick nella manifestazione a Bologna e i tanti parlamentari che hanno preso posizione in queste ore. Naturalmente, anche il governo per le dichiarazioni di ieri e oggi che hanno spinto il Cambiamento'', conclude Noury.