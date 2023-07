Lo splendido esercizio delle azzurre: podio d'argento nel tecnico a squadre

Entusiasta Linda Cerruti: "Abbiamo gettato le basi per qualificarci alle Olimpiadi ai prossimi mondiali di Doha. Questa medaglia ci servirà come punto di partenza, come ulteriore sprone a migliorare, per farci trovare pronte. Ora ci godiamo la magia del momento, siamo una squadra unita e coesa; questi gioie ci uniscono ancora di più. Dedichiamo le medaglie a Giorgio Minisini, è come se avesse nuotato con noi. Siamo state calme, abbiamo controllato l'esercizio come lui avrebbe voluto. Lo vogliamo abbracciare forte. Ti aspettiamo".

E' medaglia d'argento per l'Italia nel tecnico a squadre ai Mondiali di nuoto artistico in corso a Fukuoka, in Giappone. Le azzurre: Linda Cerruti, Francesca Zunino, Lucrezia Ruggiero, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Isotta Sportelli, Marta Iacoacci e Giulia Vernice chiudono con il punteggio di 274.5155 (senza penalità). Oro alla Spagna con 281.6893, bronzo agli Stati Uniti con 273.7396.