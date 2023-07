Nuovo record mondiale di immersione in apnea: Arnaud Jerald è sceso a 122 metri

Il francese Arnaud Jerald ha battuto per l’ottava volta nella sua carriera il record mondiale di immersione in apnea scendendo a una profondità di 122 metri in assetto costante con doppia pinna.

Jerald ha impiegato 105 secondi per scendere e 109 secondi per risalire, il che significa che è rimasto sott'acqua per più di tre minuti e mezzo.

Il ventisettenne ha compiuto l’impresa giovedì 20 luglio alle Bahamas durante il Vertical Blue, una delle più importanti competizioni di apnea del mondo.

Il Vertical Blue vede 44 tra i migliori specialisti dell'immersione in apnea del mondo sfidarsi al Dean's Blue Hole di Long Island, nelle Bahamas.