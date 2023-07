La marina libica spara sui soccorritori in mare

Spari della Guardia costiera libica sui soccorritori all'opera nel Mediterraneo durante un'operazione di salvataggio.

E' accaduto venerdì 7, denuncia la ong SOS Méditerranée.

Si tratta del terzo incidente di questo tipo nel 2023, "che si inserisce in un contesto di crescente insicurezza nel Mar Mediterraneo".



Questi i fatti, come riportati dalla Ong.

L'equipaggio a bordo della nave di soccorso umanitaria Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e dalla Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha risposto a una chiamata di emergenza su una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo delle coste libiche. E' stata la seconda operazione della giornata, dopo un primo salvataggio di 46 persone avvenuto sempre in acque internazionali nella regione libica di ricerca e soccorso.

Poco dopo il soccorso degli 11 migranti da parte delle lance di salvataggio della Ocean Viking, una motovedetta della guardia costiera libica "si è avvicinata alla scena ad alta velocità e ha iniziato a sparare diversi colpi a distanza ravvicinata. Gli spari sono stati esplosi a meno di 100 metri dall'equipaggio umanitario e dai naufraghi - tra i quali ci sono una donna e cinque bambini non accompagnati - mentre cercavano di tornare alla Ocean Viking".

Sebbene i migranti e i membri dell'equipaggio siano riusciti a mettersi in salvo a bordo della Ocean Viking, "tutti sono sotto shock e alcuni hanno riportato ferite a causa delle pericolose manovre della guardia costiera libica".