Ondata di maltempo in Friuli, danni per la pioggia incessante

Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili. Attualmente il comando di Udine ha effettuato 60 interventi, a Pordenone 50. Nella zona di Pieris (Go) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due campeggiatori in difficoltà per l'innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa (Ud), dove è stato divelto dal vento il tetto di un palazzo di 5 piani, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 40 residenti. In supporto alle squadre di Udine sono giunti rinforzi dal Piemonte.