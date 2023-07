Palermo, distrutta dalle fiamme la chiesa di Santa Maria di Gesù: salve le reliquie di San Benedetto

“Il tetto non c'è più, tutte le pareti sono annerite, molti quadri sono andati distrutti così come la statua dell'altare”, ha dichiarato l'assessore comunale di Palermo Antonella Tirrito al termine del sopralluogo nella chiesa di Santa Maria di Gesù. Le fiamme hanno divorato tutto tranne la teca con le spoglie del santo, uno dei patroni di Palermo, Benedetto il Moro, messa in salvo poco prima.