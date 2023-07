Mei Xiang festeggia 25 anni con l'immancabile torta. Auguri!

Un panda gigante che vive allo zoo nazionale di Washington DC ha festeggiato il suo 25° compleanno con una torta e varie prelibatezze.

Mei Xiang è nata al China Conservation and Research Center for the Giant Panda nel 1998. Poi è stata trasferita negli Stati Uniti, dove ha dato alla luce sette cuccioli. Quattro sono sopravvissuti fino all'età adulta.

Mei ha sgranocchiato la sua torta e l'ha rovesciata per la gioia dei fan che si sono radunati fuori dal suo recinto. Le prelibatezze erano miscele ghiacciate di acqua, succo e prodotti freschi, comprese patate dolci e uva.