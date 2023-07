Paolo Conte in concerto a Firenze - video

Paolo Conte è tornato a incantare il pubblico fiorentino, nel magnifico scenario di piazza della Santissima Annunziata, a pochi metri dal Duomo, ospite del Musart Festival. Tutto esaurito sei anni fa e tutto esaurito venerdì. Oltre 3.000 persone hanno applaudito l’artista astigiano, che ha ricambiato con una scaletta intrisa di brani amatissimi come Aguaplano, Sotto le stelle del jazz, Dancing, Via con me, Max.



Dall’alto delle sue ottantasei primavere, Paolo Conte ha graffiato le canzoni con il suo inconfondibile timbro vocale. Poche concessioni al frivolo e molta sostanza, come nel suo stile. Merito anche di una formazione orchestrale che è parsa diretta emanazione dell’avvocato cantautore.



Avvolte dalle architetture di Brunelleschi, le atmosfere fumose da cafè chantant si sono intrecciate a nostalgie sudamericane, schegge di jazz e musica d’autore. Un mappamondo sonoro, storie e personaggi, eroi come il Diavolo Rosso Giovanni Gerbi, amanti stanchi, uomini-camion e un Max più tranquillo che mai.