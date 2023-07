Stato di emergenza in Perù per l'eruzione del vulcano Ubinas

L'attività del vulcano Ubinas, che ha aumentato la sua fase eruttiva nelle ultime 48 ore, ha portato il governo peruviano a dichiarare lo stato di emergenza di sessanta giorni in sette distretti vicini all'area colpita, nella regione meridionale di Moquegua.

Nelle ultime ore, il vulcano alto 5.600 metri ha emesso fumo e cenere in altezze di oltre 5 chilometri facendo decretare un "pericolo imminente" di eruzione. Il Governo regionale di Moquegua e i governi locali "attueranno le misure e le azioni di emergenza immediate e necessarie", con il coordinamento tecnico e il monitoraggio dell'Istituto nazionale di difesa civile (Indeci) e la partecipazione dei ministeri e di altre istituzioni pubbliche e private. Il decreto governativo segue le segnalazioni di ceneri e fumo in arrivo nei distretti della zona: l'Istituto Geofisico del Peru' (IGP) ha preannunciato un allarme rosso per poter evacuare la popolazione della zona se l'attivita' vulcanica dovesse continuare ad aumentare.

"Ci stiamo preparando per un possibile scenario ad alto rischio, stiamo già esaminando le aree in cui evacuare e come prepararci se questo processo diventasse un po' più critico", ha dichiarato il presidente dell'IGP, Hernando Tavera. In Perù ci sono più di 400 vulcani, di cui l'Ubinas e il Sabancaya, quest'ultimo ad Arequipa, sono in eruzione, e altri cinque sono attivi.