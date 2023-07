Pesca d'altura: "Ticket To Ride" si aggiudica la Big Fish Tournament

Ticket to Ride trionfa nell'edizione 2023 del Big Fish Tournament, la gara di pesca a traina d'altura giunta alla 16ema edizione che si è svolta nelle acque cristalline dell'isola di Ventotene. 6 le alalunghe e 2 aguglie imperiali rimaste all'amo dell'equipaggio napoletano di IschiaFisching. 22000 i punti totalizzati dal team - vice campione d'Italia : Massimo Bottiglieri,Tony Panico, Gabriele Varrella, Crescenzo Mendella, Michele Regine e lo skipper Giovanni Trombetta. Secondo posto per Caracoll II° con 19000 punti e terzo podio per Fishe Eye con un pescato di 18000 punti. La competizione, tra le più prestigiose del Mediterraneo, ha fatto registrare oltre 50 squadre iscritte. Come sempre, in queste competizioni, massima attenzione all' ambiente e valorizzazione del rapporto con il mare: per questo, gran parte delle specie catturate, dopo la certificazione dei giudici di gara, sono state rilasciate in mare.