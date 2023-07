Piromane sorpreso dal drone, se ne accorge e lo prende a sassate

Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Facebook, riferisce di un altro piromane sorpreso e denunciato ai carabinieri grazie a un drone della Regione. “La Calabria - afferma Occhiuto nel video - è una regione civile. Però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi come questo che abbiamo beccato. La cosa assurda è che ha tentato anche di abbattere il drone che lo stava riprendendo, lanciandogli contro alcune pietre. Ma da dove viene? Dalle caverne?”. Quest'anno sarebbero 30 i droni messi in campo dalla Regione nell'ambito del programma “tolleranza zero”.