Pnrr, conferenza stampa di Fitto: "Il 18 in Parlamento, sui ritardi vorrei critiche concrete"

“Le proposte di modifica” a 10 dei 27 obiettivi del Pnrr per la quarta rata “saranno inviate ufficialmente oggi stesso alla Commissione europea, e saranno inviate con un'informativa al Parlamento per poterle illustrare nel dettaglio” ha detto, tra le varie cose, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, dopo la Cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi. “Questo - ha aggiunto l'esponente FdI - rappresenta un passaggio molto rilevante e importante nel percorso che abbiamo messo in campo”.