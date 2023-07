Terza rata Pnrr sbloccata ma senza alloggi studenti, Gentiloni: "Buon compromesso per Italia e Ue"

"Per noi si tratta di un'intesa positiva. Abbiamo lavorato molto in queste settimane in modo costruttivo, e penso che la soluzione sia molto positiva. L'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti per la terza e la quarta rata", ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, spiegando che la terza rata arriverà nelle prossime settimane.