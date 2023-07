Praga, Volodymyr Zelensky al memoriale della Rivoluzione di velluto - Video

Venerdì 7 luglio a Praga Volodymyr Zelensky ha visitato il memoriale della Rivoluzione di velluto, che tra il novembre e il dicembre 1989 condusse alla dissoluzione dello Stato comunista cecoslovacco. Insieme al primo ministro ceco Petr Fiala ha deposto una corona di fiori con un nastro blu e giallo, colori nazionali ucraini: “È un luogo centrale per commemorare la lotta per la libertà e la democrazia”, ha scritto su Telegram. I due paesi hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere la cooperazione tecnico-militare e sostenere progetti di produzione di armi e munizioni. Parlando in una conferenza stampa congiunta con Zelensky, Fiala ha confermato che il suo Paese aumenterà gli aiuti militari e invierà ulteriori armi all'Ucraina. Zelensky ha ringraziato Fiala e il suo governo per il loro sostegno.

(video: Ufficio presidenziale ucraino via Associated Press)