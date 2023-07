Il presidente Saied: "Abbiamo oggi un'assoluta necessità di un accordo comune contro la migrazione"

"Dobbiamo trovare delle vie di collaborazione alternative a quelle con il Fmi, che è stato stabilito dopo la seconda Guerra mondiale. Un regime che divide il mondo in due metà: una metà per i ricchi e una per i poveri eche non doveva esserci". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied nelle dichiarazioni alla stampa da Cartagine.

"Il Memorandum dovrebbe essere accompagnato presto da accordi attuativi" per "rendere umana" la migrazione e "combattere i trafficanti. Abbiamo oggi un'assoluta necessità di un accordo comune contro la migrazione irregolari e contro la rete criminale di trafficanti".

"Grazie a tutti e in particolare la premier Meloni per aver risposto immediatamente all'iniziativa tunisina di organizzare" un vertice sulla migrazione con i Paesi interessati.