La presidente Ursula von der Leyen: "L'accordo odierno è un buon pacchetto di misure d attuare"

Per la Presidente della Commissione Europea l'accordo odierno è "un buon pacchetto di misure", da attuare rapidamente "in entrambe le sponde del Mediterraneo" ma ha anche precisato che "L' assistenza macrofinanziaria sarà fornita quando le condizioni lo permetteranno".

La Presidente ha elencato i 5 pilastri del Memorandum con la Tunisia:

1) creare opportunità per i giovani tunisini. Per loro "ci sarà una finestra in Europa con l'Erasmus". Per le scuole tunisine stanziati 65 milioni;

2) sviluppo economico della Tunisia. La Ue aiuterà la crescita e la resilienza dell'economia tunisina;

3) investimenti e commercio: "La Ue è il più grande partner economico della Tunisia. Ci saranno investimenti anche per migliorare la connettività della Tunisia, per il turismo e l'agricoltura. 150 milioni verranno stanziati per il 'Medusa submarine cable' tra Europa e Tunisia;

4) energia pulita: la Tunisia ha "potenzialità enormi" per le rinnovabili. L' Europa ha bisogno di "fonti per l'energia pulita. Questa è una situazione win-win. Abbiamo stanziato 300 milioni per questo progetto ed è solo l'inizio";

5) migranti: "Bisogna stroncare i trafficanti - dice Von der Leyen - e distruggere il loro business". Ue e Tunisia coordineranno le operazioni Search and Rescue. Per questo sono stanziati 100 milioni di euro.