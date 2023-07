Presidio a Napoli contro l'abolizione del Reddito di cittadinanza

Manifestazione in corso a Napoli davanti alla sede dell'Inps, in via De Gasperi, per protestare contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Al momento la situazione, sulla quale vigila uno spiegamento di forze dell'ordine, è tranquilla.

“Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù”. Questo lo striscione di Potere al Popolo, che ha organizzato il presidio assieme al sindacato Usb, esposto all'esterno della sede dell'Inps. In piazza, a manifestare, circa 50 persone.