Presunto Prigozhin torna in un video: "In Ucraina vergogna, in cui non dobbiamo essere coinvolti"

Non più la guerra in Ucraina, inizia "un nuovo viaggio in Africa". Incontrando i suoi mercenari in Bielorussa, quello che potrebbe essere il capo della Wagner Yevgheny Prigozhin ha illustrato la missione che li attende, secondo un video - la cui autenticità non è confermata - postato su Telegram dal servizio stampa del gruppo. Il video appare inedito e i metadati sul file suggeriscono che sia stato creato all'alba di oggi.

"Benvenuti ragazzi, benvenuti sul territorio bielorusso", dice Prigozhin accogliendo i mercenari, riuniti in campi di addestramento in Bielorussia secondo l'accordo raggiunto all'indomani della fallita rivolta contro la leadership di Mosca il 24 giugno scorso.

"Abbiamo combattuto con onore - rivendica il capo di Wagner - Quello che abbiamo fatto è stato grande per la Russia. Quello che sta accadendo al fronte è una vergogna in cui non dobbiamo essere coinvolti". Poi Prigozhin esorta i suoi uomini a comportarsi bene con la popolazione locale, ordina di addestrare l'esercito bielorusso e di rimettersi in forze per "un nuovo viaggio in Africa". "Forse torneremo nell'operazione militare speciale a un certo punto, quando saremo sicuri di non essere costretti a vergognarci", conclude.

Nel video si sente anche un uomo che dovrebbe essere Dmitry Utkin, cofondatore di Wagner: "Questa non è la fine. Questo è solo l'inizio della più grande opera del mondo che sarà realizzata molto presto. E benvenuti all'inferno".