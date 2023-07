La madre di Willy "Nessuna sentenza mi ridarà indietro mio figlio"

"Più o meno me l'aspettavo. Ma va bene comunque, nessuna sentenza mi darà più mio figlio. La decisione che ha preso il giudice va bene". Così, Lucia Monteiro Duarte, madre di Willy, al termine dell'udienza con cui la Corte d'Assise d'Appello ha tolto l'ergastolo ai fratelli Bianchi condannandoli a 24 anni. "Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta", ha proseguito la donna. Alla domanda se sente di avere avuto giustizia, Lucia Monteiro Duarte ha detto: "Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un'altra cosa".