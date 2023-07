Putin e la bambina: il video divulgato dai media russi

In questo video, ripreso da più angolazioni e divulgato da molti media russi, Putin incontra una bambina di Derbent ed i suoi genitori. La bimba sarebbe rimasta molto dispiaciuta perché non era riuscita ad incontrarlo durante la recente visita a Derbent del premier russo in occasione dell'incontro sul turismo di pochi giorni fa. L'incontro avviene nelle stanza del Cremlino. Nel video Putin abbraccia la bambina che gli corre incontro, le dona dei fiori e poi saluta i genitori porgendo un mazzo anche alla madre. Dopo una breve conversazione, il presidente accompagna Raisa, così dovrebbe chiamarsi la bambina, ed i genitori nel suo ufficio ed insieme chiamano il primo ministro Mishustin.

Per i media ucraini sarebbe tutta una messa in scena per far recuperare consenso al premier russo dopo il quasi golpe di Prigozhin.