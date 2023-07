Remon dall’Egitto in Italia “Fuggito per diventare un uomo”

Quando è arrivato in Italia dieci anni fa, aveva solo 14.

Partito da Alessandria d’Egitto appena adolescente su una barca di fortuna, insieme a chi come lui scappava da persecuzioni e indigenza, lui che un sogno lo aveva già chiaro in testa: arrivare in Italia per vivere una vita migliore.

Remon oggi ha 24 anni e ricorda con noi l’incoscienza di quei giorni in cui ebbe il coraggio e la determinazione di lasciare la sua famiglia, la madre il padre e il fratello al Cairo, pochi giorni dopo aver compiuto 14 anni, nel pieno di quella primavera araba che ha scosso il Paese nelle sue fondamenta.

Ai genitori aveva scelto di non dire nulla di quella “fuga”, la sua anima era ferita dalla violenza che allora dominava la capitale egiziana, la stessa che davanti ai suoi occhi uccise suo cugino sul sagrato della chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio vicino al Cairo, dove loro andavano a pregare.

Da lì la decisione irrevocabile di voler lasciare l’Egitto in cerca di fortuna, con l’unico bagaglio a disposizione alla sua età: voglia di vivere e molta “inconsapevolezza” dice lui.

“Sono partito per diventare un uomo” ha detto a suo padre anni dopo, il genitore che per salvarlo dal calvario di una partenza “impossibile” vendette tutto. “Un viaggio costoso che oggi forse non avrei il coraggio di rifare”, dice. Un percorso doloroso via mare schiacciato in mezzo ad altre decine di persone tra pianti di disperazione e odore di vomito. La fortuna però lo accompagnò davvero, quando insieme al resto di quell’equipaggio fatto di uomini donne bambini arrivò sano e salvo a Portopalo di Capo Passero vicino.

La sua odissea è stata già raccontata nel libro di Francesca Barra “Il mare nasconde le stelle” edito nel 2016 per Garzanti.

Quel mare fu benevolo: nessun intoppo fatale che avrebbe potuto seppellirlo per sempre negli abissi del cimitero d’acqua nascosto nel Mediterraneo. L’approdo del giovane egiziano arrivato in Sicilia è stato segnato dall’amore di una coppia di coniugi Marilena e Carmelo a cui lui seppe affidarsi aprendogli la strada dello studio diligente fino alla laurea triennale in Lingue e letterature straniere conseguita all’università Kore di Enna dove è stato rappresentante degli studenti.

Li nel 2022 ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella durante una visita di quest’ultimo nella sua università. “Remon Kerman ha mostrato coraggio e dinamismo esemplari per essere riuscito ad affrontare e a sconfiggere i pregiudizi e a unire due culture importanti come quella italiana ed egiziana” , disse allora il Capo dello Stato.

Remon quindi non si ferma : grazie al visto di studi continua con la magistrale: vuole diventare ambasciatore del suo paese “Sogno un mondo dove non si debba più fuggire sal proprio paese per cercare una vita migliore” , per evitare sofferenze a quelli come lui che oggi fuggono ancora.