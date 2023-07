Come proteggere i bambini dai colpi di calore: i consigli dei pediatri

Bere molta acqua, anche se non si sente sete. È questa la prima regola suggerita dalla Società italiana di pediatria (Sip) per proteggere i bambini dalle malattie da calore, come il colpo di calore o i crampi. Accanto a ciò, nei giorni di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, è utile far indossare ai piccoli abiti larghi, di colore chiaro e cappelli leggeri, limitare l’attività fisica all’aperto nelle ore centrali della giornata ed educare i bambini ad andare in luoghi freschi riparati dal sole, a riposarsi e a idratarsi immediatamente ogni volta che si sentono surriscaldati.