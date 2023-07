Rissa a La Maddalena: il gommone del mega yacht è troppo vicino alla spiaggia, volano calci e pugni

Cala Lunga di Porto Massimo, La Maddalena, Sardegna. Quando la spiaggia si trasforma in un ring. Un gommone con turisti stranieri, partito da un mega yacht, si è avvicinato alla spiaggia per recuperare due donne e un ragazzo. I bagnanti, come si vede nel video del sito ‘Welcome to favelas’, hanno protestato perché il tender era pericolosamente vicino alla riva: una donna, soprattutto, ha fatto presente a uno dei turisti che la distanza tra imbarcazione e spiaggia non era a norma di legge. Il turista ha spintonato la signora e a quel punto è intervenuto il marito, che ha travolto il ragazzo con calci e pugni. Gli stranieri sono immediatamente risaliti sul gommone e ripartiti in fretta, prima che la situazione degenerasse.