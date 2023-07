Ritorno ai telefoni a disco, così il museo di Seattle fa rivivere la comunicazione analogica

A Seattle il Connections Museum è in grado di riportare i visitatori all'epoca dei telefoni a disco e persino alle linee telefoniche gestite dagli operatori: “Le passo…”, “Può prendere la telefonata”. 200 telefoni analogici, cinque grandi sistemi di commutazione telefonica, oltre ad apparecchiature televisive e telescriventi. Un mondo, passato, ma pur sempre un mondo che ci ha traghettato verso il digitale. Gli allestimenti sono funzionanti, “vivi”, nulla è nascosto dietro il vetro: una scelta voluta per rendere l'esperienza interattiva e toccare con mano, giocare, provare a far squillare i telefoni e a comunicare. Basta raggiungere un angolo del museo per ammirare l'unico sistema al mondo - secondo gli esperti del Connections Museum - di interruttori a pannello. È funzionante, come il resto degli oggetti esposti.