Roma, fiaccolata per Michelle Causo: il durissimo sfogo del padre "Dov'è lo Stato?"

Fiaccolata in ricordo di Michelle Causo, la 17enne uccisa il 28 giugno da un coetaneo nel quartiere romano di Primavalle organizzata dalla preside del liceo Gassman, istituto frequentato dalla giovane. Momenti di tensione con la stampa, a cui viene chiesto di allontanarsi. Il durissimo sfogo del padre della ragazza: "Dov'è lo Stato?"

Il corteo è partito dall'istituto statale Vittorio Gassman di via Pietro Maffi a Roma dove studiava la ragazza. Tanti i giovani, amici di Michelle, che si sono radunati per ricordare la loro amica. In cima al corteo la mamma, i genitori e il fidanzato della giovane. Tanti palloncini bianchi a azzurri e rossi con scritto "sempre con noi", bianco come il colore delle magliette con il viso sorridente di Michelle che indossano i tanti ragazzi con gli occhi lucidi. “Con Michelle nel cuore. Vittime mai più”, lo striscione che i suoi compagni di scuola hanno voluto attaccare fuori dall'istituto. Davanti alla scuola il banco di Michelle dove i suoi amici hanno adagiato commossi dei mazzi di fiori.