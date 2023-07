Russia: uomo sull’autostrada cerca di dare da mangiare a un orso…e rischia di diventarne il pasto

Nell’Estremo Oriente russo, nella penisola di Kamchatka, un automobilista incontra sull’autostrada un orso e vuole dargli da mangiare con le mani. L’animale s’arrabbia, lo insegue e lo fa salire sul tetto dell’auto. L’uomo ha evitato per un soffio di trasformarsi lui stesso in un pasto per il plantigrado.